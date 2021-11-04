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В Петербург возвращаются сезонные заболевания

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© Фото: Pixabay

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Врачи в амбулаторно-поликлиническом звене рассказывают о том, что петербуржцы стали болеть сезонными заболеваниями. В 2020 году их полностью вытеснил коронавирус.

Об этом 4 ноября рассказала врач-инфекционист Городской поликлиники №122 Марина Дессау.

В Петербурге у жителей начали появляться сезонные заболевания. В 2020 году они были полностью вытеснены COVID-19. Возвращение энтеровируса, ОРВИ и гриппа означает, что они будут вытеснять коронавирус.

«Это говорит о том, что COVID-19 скоро займет свою нишу в ряду обычных сезонных инфекций. В этом году стало видно, что начали появляться другие вирусы. Для вирусной инфекции надо 4 года, чтобы он ушел либо занял свое место в общем строю сезонных инфекций. Как только он его займет, ему не позволят другие вирусы так хозяйничать, у них же внутривидовая борьба. Он займет свою позицию, и мы будем понимать, к чему готовиться к каждому сезону», – объясняет доктор.

Для того, чтобы пандемия кончилась как можно скорее, необходимо вакцинировать как можно больше граждан.

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