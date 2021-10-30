Минобороны: военные врачи Петербурга провели уникальную операцию по пересадке печени ребенку

Об этом рассказали 30 октября представителям СМИ в Министерстве обороны России.

Военные врачи Петербурга провели уникальную операцию по трансплантации печени девочке. Ее особенность и сложность заключалась в том, что она была внеплановая, хотя трансплантации готовятся заранее. Ребенок лежал в реанимации и ее состояние стремительно ухудшалось, сейчас она чувствует себя лучше.

«Операция длилась шесть часов, выполнена успешно. Сейчас девочка в ясном сознании, дыхание самостоятельное, функция почек восстанавливается, [пациентка] получает лечение в отделении интенсивной терапии, функция трансплантата удовлетворительная, признаков отторжения нет», — рассказали в министерстве.

Операцию проводила бригада трансплантологов клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии под руководством главного хирурга академии генерал-майора Богдана Котива.





