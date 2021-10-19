В Петербурге начали строительство нового корпуса Центра протонной терапии МИБС

Об этом 19 октября сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге заложили первый камень в основание нового госпитального корпуса Центра протонной терапии МИБС. Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал на Глухарской улице, 16. Глава города отметил, что медучреждение позволит увеличить объемы высокотехнологичной онкологической помощи.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с институтом имени Березина. Это стратегический партнер города и один из крупнейших частных инвесторов в медицину в нашей стране. Для нас очень важно, что такие инновационные проекты реализуются, несмотря на сложную ситуацию. Новый госпитальный корпус позволит увеличить объемы высокотехнологичной онкологической помощи, сделает ее более доступной для пациентов», – произнес градоначальник.

В учреждении смогут одновременно лечить 186 пациентов. Планируется создать отделения диагностики, дистанционный и контактной лучевой терапии, клинико-диагностическая лаборатория, хирургия с отделением анестезии, реанимации и интенсивной терапии.