Эрмитаж и женская команда «Зенит» создали фотопроект про рак молочной железы

Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе клуба.

В Петербурге совместными усилиями выпущен фотопроект про рак молочной железы «Твое тело не из мрамора ― позаботься о себе вовремя». Футболистки из «Зенита» сфотографировались в Государственном Эрмитаже в образах античных статуй.

Проект приурочен к месяцу повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. Это заболевание относится к самым распространенным и является главной причиной смертности женщин от онкологических заболеваний. При этом, если вовремя его обнаружить и начать лечить, то можно выздороветь с вероятностью до 90% и выше.

«Приятно, что футболистки могут обратить внимание болельщиков на такие важные стороны жизни, как забота о своем здоровье. Конечно, мы с радостью поддержали инициативу Фонда «Не напрасно» и постарались напомнить о том, что рак молочной железы — излечимое заболевание при условии обнаружения на ранней стадии. Именно поэтому в октябре мы говорим о важности профилактических осмотров и скрининга», — заявила Ольга Порядина, главный тренер женской команды «Зенит».