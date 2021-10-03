Более миллиона петербуржцев поставили прививку от гриппа

В Петербурге больше миллиона жителей поставили прививки от гриппа. В этом сезоне две вакцины: «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и взрослых.

«На 1 октября за счет вакцин национального календаря прививок и за счет вакцин, приобретенных на средства районных администраций, организаций и предприятий в Петербурге от гриппа привиты 1,66 млн человек. Это почти 20% жителей города», — рассказывают городские власти.

Прививку от гриппа ставят в государственных поликлиниках и во многих передвижных пунктов, где прививают от COVID-19. «Особое внимание уделяется иммунизации жителей с хроническими заболеваниями - страдающих сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, хроническим обструктивным бронхитом, ВИЧ-инфицированных. Всего за пять недель в этой категории привиты 271 тыс. человек - 36% от числа состоящих на учете», — сообщает пресс-служба.