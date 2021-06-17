В поликлинике №122 завершили ремонт и построили бассейн

В Стрельне продемонстрировали здание отремонтированной поликлиники №122. обновленное медучреждение осмотрел губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Визит градоначальника состоялся 17 июня, в четверг. Ранее поликлиника находилась на нижних этажах жилого дома. Новое медучреждение занимает площадь в 10 тысяч квадратных метров. Всего поликлиника №122 сможет принимать 340 пациентов за сутки.

Так, в обновленном здании появились стоматологические кабинеты, дневной стационар, травмпункт и удобная парковка. Кроме того, построили зал с ЛФК и бассейном.

“Наконец, сделали всё красиво и хорошо”, — заключил губернатор города Александр Беглов.