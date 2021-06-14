Власти Петербурга объяснили очереди из скорых

В Петербурге прокомментировали образовавшиеся очереди из карет скорой помощи. Последние пару дней в нескольких крупных больницах города собираются длинные вереницы скорой и пациенты с коронавирусом ждут помощи по несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, 14 июня заметили очереди у Госпиталя для ветеранов войны и у Александровской больницы. В очередях стояло около 20 карет. При этом на одного пациента в каждой из машин тратили в среднем по 30 минут. Кроме того, после пациента необходимо продезинфицировать помещение и предметы.

Как сообщили в администрации Петербурга, в больницах нет боксовой системы. В связи с этим одновременно больницы могут принимать до 7 пациентов.