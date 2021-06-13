Петербуржцам рассказали об опасных сочетаниях продуктов с красным вином

Петербургский гастроэнтеролог Анна Денисова объяснила, какие продукты лучше не сочетать с красным вином. Так, лучше избегать закуски в виде жирной и острой пищи.

Согласно исследованиям, людям с хроническими заболеваниями желудка нельзя сочетать с любым алкоголем жирную рыбу, маринованные овощи, колбасу, сало и васаби. Кроме того,

“На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита. Пациента приходится госпитализировать и, более того, проводить терапию панкреонекроза", – отмечает специалист.

Также важно в целом ограничивать дозу спиртного - не более двух бокалов вина в сутки.