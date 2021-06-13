У Александровской больницы собралась очередь из “скорых”

В Петербурге заметили очередную вереницу карет скорой помощи у одной из больниц города. Машины бригад собрались у Александровской больницы 13 июня, в воскресенье. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, утром у Александровской больницы выстроилась очередь из 20 машин скорой медицинской помощи. Представители медицинского учреждения отметили, что сейчас начало поступать большое количество пациентов с вирусом COVID-19.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Петербурге Александровская больница возобновила прием пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.