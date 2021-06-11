Клещи атаковали более 900 петербуржцев за неделю

В Петербурге и Ленинградской области количество пострадавших от укусов клещей увеличивается.

В период с 31 мая по 6 июня за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 915 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом насекомые укусили 189 детей.

Отмечается, что больше всего клещей встречается в Пушкинском, Курортном и Красногвардейском районах.

Эксперты настоятельно рекомендуют всем гражданам, которых укусил клещ, обращаться в поликлинику, чтобы специалисты удалили насекомое.