В Петербурге горожане чаще всего болеют пневмонией и гонореей

На официальном сайте Петростата появилась официальные статистические данные по заболеваемости, в том числе инфекционными возбудителями, в Санкт-Петербурге. Опубликованные показатели показывают статистику за январь-апрель 2021 года, которые специалисты сравнили с результатами такого же временного отрезка, но в 2020 году.

"Отмечалось увеличение заболеваемости населения некоторыми инфекционными заболеваниями, в их числе: пневмония (внебольничная), кроме того в городе – сальмонеллезные инфекции, гонококковая инфекция (гонорея)", - передается в сообщении.

Однако наблюдается и положительная динамика. По информации экспертов, горожане Петербурга стали реже болеть острыми гепатитами, коклюшем, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, гриппом, сифилисом, туберкулезом, болезнью, вызванную вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), педикулезом.

На сегодняшний день главная проблема для российского здравоохранения заклчается в пандемии коронавирусной инфекции.