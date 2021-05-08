В Комздраве пообещали на дому привить не попавшую к врачу пенсионерку

В Петербурге разрешился конфликт между вдовой инвалида войны и поликлиникой №17. В Комитете по здравоохранению города сообщили, что пенсионерку привьют от коронавируса на дому. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, пожилая женщина записалась к врачу на 15:30 в пятницу, 7 мая. Пенсионерка добралась до поликлиники в сопровождении дочери заранее. Однако врач закрыл дверь и отказался принимать вдову инвалида войны. Причиной отказа в медицинском учреждении назвали изменение графика работы кабинета.

В результате написанной жалобы в Комздрав было принято решение привить пенсионерку на дому. Ей предстоит введение второго комплекта вакцины.