Поликлиники Петербурга продолжат работать на майских праздниках

На майских праздниках вакцинация в Петербурге продолжится в прежнем режиме. Соответствующее заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии коронавируса.

«Президент объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими, но медицинскую помощь люди должны получать и в праздники. В эти дни необходимо продолжить плановую госпитализацию в стационары, принимать пациентов в поликлиниках. Вакцинация должна продолжаться в течение всех праздничных дней», – отметил Беглов.

Согласно установленному графику, в поликлиниках города будет работать дежурная служба с 1 по 3 мая и 8 по 10 мая, а медики будут на смене с 9 до 15 часов. При этом врачи-специалисты будут работать только на базе одной из поликлиник района.