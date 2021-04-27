В 2021 году в Петербурге 78 медицинских объектов ждет капитальный ремонт

В Петербурге стартует региональная программа по модернизации первичного звена здравоохранения. В связи с этим в 2021 году будут отремонтированы 78 объектов. Всего программа рассчитана на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Наша задача –создать для петербуржцев комфортные условия для получения качественной и доступной амбулаторной медицинской помощи», – сообщает Олег Эргашев, вице-губернатор города.

Кроме того, поликлиники Петербурга обеспечат 1235 единицами медицинского оборудования в текущем году. На реализацию первого года программы выделят 3,8 миллиарда рублей.