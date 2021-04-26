В 2021 году почти 1,5 млн петербуржцев должны пройти диспансеризацию

В Петербурге началась диспансеризация с понедельника, 26 апреля. Ранее диспансеризация была приостановлена из-за новой волны заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Профилактика, комплексное обследование в ходе диспансеризации позволяют укрепить здоровье человека, выявить заболевания на ранней стадии, когда их легче вылечить, уменьшить вероятность развития осложнений», - отметил Александр Беглов.
Как сообщают в Комздраве, за текущий год диспансеризацию должны пройти 1 476 792 человека, из которых 601 304 петербуржца пожилого возраста.