Возобновленная диспансеризация будет доступна петербуржцам по предварительной записи

В Петербурге возобновят диспансеризацию, которую осенью 2020 года приостановили из-за вспышки второй волны заболеваемости инфекцией коронавируса. Отличие от проходившей ранее диспансеризации в необходимости предварительной записи пациентов. Об этом сообщают в Комздраве.

Так, Лариса Соловьева, начальник амбулаторного отдела Комитета по здравоохранению Петербурга, отметила начало диспансеризации с 26 апреля.

«Основное отличие — она будет проводиться по предварительной записи. Если в предыдущих годах мы проводили это, скажем так на потоке. То сейчас из-за ограничений придется сделать так», - отметила Соловьева.

Известно, что запись будет аналогична записи к любому врачу.