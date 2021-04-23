В Петербурге с 26 апреля начнется диспанцеризация

В Петербурге возобновят диспансеризацию, которая была приостановлена с ноября 2020 года в связи со вспышкой второй волны заболеваемости вирусом COVID-19. Об этом сообщается в Комитете по здравоохранению Петербурга.

«В любом случае понятно, что и одна, и вторая задача — ключевые задачи для первичного звена здравоохранения. Думаю, способы, как их решить, найдем», — отметил глава Комздрава.

По словам главы Комздрава Дмитрия Лисовца, возобновление диспансеризации станет испытанием для системы здравоохранения города, так как возрастет нагрузка на медицинский персонал. Проблема также заключается в уже имеющейся нагруженности медсистемы из-за пандемии коронавируса.