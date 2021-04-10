Мурашко осмотрел отделения Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи

В Петербург прибыла делегация Министерства здравоохранения России во главе с Михаилом Мурашко. Так, глава Минздрава в субботу, 10 апреля, осмотрел отделения Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе визита Михаил Мурашко представил нового руководителя НИИ —отоларинголога, заслуженного врача России, Владимира Дворянчикова. Кроме того, он отметил хорошо выстроенную программу финансирования медучреждения.

Глава Минздрава РФ напомнил о последствиях коронавируса, ответив, что с осложнениями пандемии, вероятно, придется еще раз столкнуться. К тому же, количество осложнений после инфекции превысило число осложнений после ОРВИ.