За 2020 год петербургские доноры спасли почти 10 тысяч человек

В Петербурге за минувший год было сдано 1490 литров крови. Так, 3 311 доноров помогли спасти 9 933 человека. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Каждая сдача крови равняется 450 миллилитрам, что позволяет спасти три жизни. В текущем 2021 году петербуржцы сдали кровь 938 раз, что позволило 2 799 людям спасти жизнь. Так, с начала года было сдано 422 литра крови.

В ближайшее время состоится Молодежный день донора. Его отметя в Петербурге 20 апреля. В честь праздника 12 отделений переливания крови будут ждать волонтеров.