Петербуржцы, переболевшие «ковидом», жалуются на потерю памяти

Чаще всего переболевшие инфекцией коронавируса петербуржцы жалуются на проблемы с памятью. Специалисты городского центра медицинской профилактики отмечают, что это достаточно частый побочный эффект.

Юлия Мохова, клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн, сообщает о влиянии вируса COVID-19 на когнитивные способности.

«Говорить о том, в какой степени повреждена память, какая именно: короткая, длинная и так далее, можно только опираясь на диагностику», — отметила Юлия Мохова.

Кроме того, после болезни коронавирусной инфекцией могут проявиться психологические проблемы. Как сообщает доцент кафедры психологии и педагогики Первого медуниверситета Мария Мальцева, зачастую люди теряют возможность контролировать свою жизнь.

