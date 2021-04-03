В Песочном врачи удалили 7-киограммовую опухоль

Под Петербургом хирурги удалили 7-килограммовую опухоль с бедра окнобольного пациента. Операцию провели сотрудники онкоцентра в поселке Песочный. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Пациент заметил странное новообразование еще три года назад. Обратившись к врачу, мужчина услышал неутешительный диагноз – миксофибросаркома. Однако пациент не занялся лечением и покинул онкоцентр. В 2021 году больной снова обратился к врачам. К этому моменту опухоль достигла веса в 7 килограмм и давила на нервы и сосуды, так как проросла во все мышцы бедра.

Операция по удалению опухоли заняла четыре часа и прошла успешно. На данный момент мужчина находится под наблюдением врачей и проходит реабилитацию лучевой терапии.