В Госпитале ветеранов войн более 900 «ковид-коек» вернут в обычный режим работы

В Петербурге продолжают сокращать количество ранее перепрофилированных коек для коронавирусных больниц. Так, в Госпитале ветеранов войн 901 койку, предназначенную в период пандемии для больных «ковидом», вернут в обычный режим работы. Об этом сообщают в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Известно, что на 30 марта в Петербурге более 6 тысяч коек принимает пациентов с вирусом COVID-19 или внебольничной пневмонией.

«В связи со снижением количества стационарных больных с ковид-ассоциированными состояниями с 30 марта планируется перевод в штатный режим работы 901 инфекционной койки в Госпитале для ветеранов войн. В новом корпусе-трансформере госпиталя пока остаются 307 коек для больных с COVID-19 и пневмониями», - отмечают в ведомстве.

На данный момент в городе свободно 29,6% коек, предназначенных для больных коронавирусом.