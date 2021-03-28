Гастроэнтеролог рассказал, какое мясо подойдет для шашлыка лучше всего

Никита Харлов, гастроэнтеролог и врач-терапевт, рассказал какое мясо лучше всего использовать для приготовления шашлыка и барбекю. Специалист рассказал, что наиболее подходящим мясом является то, которое наиболее жирное. Врач объяснил это тем, что постное мясо может вызвать изжогу, а с более жирным мясом пища лучше переварится из-за находящихся в ней белков.

Кроме того, эксперт составил собственный рейтинг мяса, пригодный для приготовления пищи на огне. Первое место заняла конина. Второе место досталось говядине, а на третьем месте медик расположил баранину.

Также Харлов добавил, что если использовать для приготовления шашлыка свинину, то лучше всего брать шейку.