В поликлиниках Петербурга обновят устаревшее оборудование

В Петербурге планируют заменить устаревшую медицинскую технику в поликлиниках города. Таким образом, удастся сократить количество устаревшего оборудования с 32% до 10%. Об этом сообщает Олег Эргашев, вице-губернатор Северной столицы.

Согласно программе, замене подлежит медицинская техника, эксплуатируемая более 10 лет. На реализацию этой цели администрация города выделит из бюджета 21 млрд рублей. Проект планируют завершить к 2025 году.

Всего реконструировано и обновлено будет оборудование для 68 поликлиник города.