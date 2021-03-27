На Вербной улице с 1 сентября откроется новая поликлиника

В ходе рабочего объезда Приморского района Петербурга губернатор города Александр Беглов осмотрел здание новой поликлиники на Вербной улице, открытие которого запланировано на начало осени. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно задумке, поликлиника откроется 1 сентября 2021 года и сможет ежедневно обслуживать около 600 пациентов. Градоначальник, осмотрев готовность здания, одобрил ввод в эксплуатацию.

В ближайшее время в здании закончат последние работы по устранению недочетов и монтирования оборудования.