В Колпино открыли новый корпус Городской больницы №33

В Колпино открылся новый лечебно-диагностический корпус хирургического профиля Городской больницы №33. Терапевтическое отделение уже готово к приему пациентов. Готовность всего объекта проверил Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Это один из долгостроев, который мы доводили буквально в ручном режиме. Сегодня стационар готов принимать пациентов», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, посетивший больницу для проверки готовности объекта.

Строительство объекта длится с 2013 года. Спустя 8 лет, удалось построить стационар-трансформе, рассчитанный на 274 койки в обычном режиме и на 400 коек в режиме готовности к вспышке заболеваемости коронавирусом.