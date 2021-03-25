В центре города спортивные петербуржцы устроили «заряд позитива»

В Петербурге активисты устроили спортивный флешмоб у Гостиного двора. Петербуржцы оделись в яркую одежду и устроили зарядку, заряжая прохожих позитивом. Информация об этом появилась в сообществе «Мегаполис».

Участники собрались в районе 7 утра, в четверг, 25 марта. Некоторые прохожие жаловались, что спортсмены не надели маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Известно, что спортсменов не разогнали и не сочли за массовое незаконное собрание. После увиденных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» жители Северной столицы разделились на тех, кто негодует из-за не соблюдения противоэпидемиологических мер, а также на тех, кто хвалит спортсменов и благодарит за заряд позитива тяжелым рабочим утром.

