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В аптеках Петербурга наблюдается дефицит 43 препаратов

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© Фото: pixabay.com

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Отсутствующие лекарства необходимы людям с редкими заболеваниями.

В Петербурге зафиксировали дефицит 43 лекарств, предназначенных для борьбы с редкими заболеваниями. Дефицит наблюдается с начала текущего года. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

Петербуржцы направили претензионное письмо Михаилу Мурашко, министру здравоохранения. После этого проблемой занялись члены Всероссийского союза пациентов.

Десятки тысяч горожан, имеющих серьезные и редкие заболевания, сообщают, что уже три месяца не могут приобрести жизненно необходимые препараты.

Администрация города отмечает, что препараты уже есть на складах, однако на прилавки пока не могут быть допущены из-за бюрократических проволочек.

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