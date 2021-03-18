В Петербурге открылся медицинский комплекс современных разработок

В Северной столице состоялось открытие медицинского комплекса современных разработок. Церемония состоялась в четверг, 18 марта. Комплекс открыл петербургский концерн ВКО «Алмаз-Антей».

В новом комплексе функционируют медицинские оборудования мирового масштаба. Планируется, что созданные здесь разработки будут запускаться в серийное производство и применяться в медучреждениях. Так, петербуржцам показали два флагмана новой линейки медоборудования: рентгеновский аппарат, прошедший испытания на коронавирусных пациентах, а также устройство для исследований в области рентгенографии, линейной томографии, рентгеноскопии и флюорографии.

Также в центре продемонстрировали роботизированный экзоскелет, созданный в помощь пациентам с нарушениями работы ног.