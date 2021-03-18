Двое петербуржцев заразились гриппом А

С начала текущего 2021 года в Петербурге зафиксировано два случая заражения несубтипированным гриппом А. Об этом сообщают в пресс-службе Научно исследовательского института им. А.А. Смородинцева.

Согласно статистическим данным в России понизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ниже среднего порога за неделю на 28,4%.

Кроме того, два случая гриппа А зафиксированы только в Петербурге. В других городах страны в 2021 году подобных случаев нет.