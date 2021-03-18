В больницах Петербурга запускают программы по реабилитации после выздоровления от коронавируса

В Петербурге более 10 тысяч горожан прошли курс реабилитации после перенесенной инфекции коронавируса. Городские больницы начинают активно запускать новые программы восстановительного лечения для переболевших «ковидом» пациентов. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга.

Пандемия коронавируса в Северной столице идет на спад, а значит наиболее важно сейчас заниматься реабилитацией пациентов, победивших вирус. Особенно такая помощь актуальна для пожилых пациентов. Для восстановительного лечения в больницах Петербурга будут увеличены мощности.

Напомним, Петербург стал первым городом в России, который запустил реабилитационную программу. В мае 2020 года Центр восстановительного лечения и реабилитации при больнице №40 начал прием переболевших «ковидом» пациентов.