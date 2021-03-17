Строительство лечебно-диагностического корпуса в Колпино завершено на 98%

Новый лечебно-диагностический корпус ГУЗ «Городская больница №33» почти готов к эксплуатации. Строительство корпуса, расположенного на улице Павловская в Колпино, завершено на 98%. Об этом сообщает администрация региона.

Новое здание рассчитано на 276 пациентов. 17 марта, в среду, объект осмотрел вице-губернатор Николай Линченко. На данный момент в новом корпусе завершают отделочные работы. С появлением нового корпуса, в «Городской больнице №33» появятся отделения урологии, травматологии, реанимации и интенсивной терапии, а также отделения гинекологии и операционные блоки.

В марте учреждение должно получить разрешение на ввод третьей секции.