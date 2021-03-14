В петербургских поликлиниках появится электронная навигация

В ходе субботнего визита в Курортный район глава Петербурга Александр Беглов оценил нововведения в Зеленогорской поликлинике. Медучреждение расположено на проспекте Красных Командиров.

В поликлинике №69 уже успешно функционирует электронная навигация, которая должна в ближайшее время появиться во всех поликлиниках Петербурга. В Зеленогорске особенно удачной стала навигация в детском отделении. Там придумали креативную систему, которая очень нравится маленьким пациентам. Например, в кабинет к врачу можно попасть вместе с героями сказок. Для этого нужен телефон и специальная программа.