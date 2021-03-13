7% населения Петербурга переболели коронавирусом

Наталья Башкетова, глава управления петербургского Роспотребнадзора, назвала цифры и соотношение переболевших вирусом к еще не болевшим петербуржцам. Так, 378 705 человек переболели вирусом COVID-19 за весь период пандемии, что составляет 7% от всего населения Петербурга.

Примечательно, что для формирования коллективного иммунитета в Петербурге необходимо повысить процент до 60. То есть, либо переболевших должно стать не менее 60%, либо две трети населения должны вакцинироваться.

«А для полного прекращения циркуляции важно, чтобы иммунитет был у 95% населения. Добиться этого можно только посредством вакцинирования, – подметила Башкетова.