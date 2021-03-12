В Петербурге сосудистые центры крупных стационаров для больных с инсультами подвергнут аудиту

В сосудистых центрах Петербурга для пациентов с инсультами проведут аудит. Данная информация была предоставлена вице-губернатором Олегом Эргашевым в ходе заседания Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, которое было проведено в пятницу, 12 марта.

Эргашев отметил, что снижение темпов распространение инфекции, защита групп риска и предупреждение повторного роста числа зараженных – приоритетные задачи на сегодня. В связи с пандемией коронавируса, многие медицинские учреждения были перепрофилированы для приема коронавирусных больных. Тем временем количество смертей от инсультов возвросло на 6,1% по сравнению с прошлым годом.

По обручению Эргашева, Комитетом по здравоохранению будет обеспечена актуализация маршрутизации пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи обратным перепрофилированием больниц.