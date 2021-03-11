В Петербурге в НИИ скорой помощи начали работать дополнительные отделения для лыжников

По информации, которая была предоставлена директором института Вадимом Мануковским, за прошедшую зиму выросло количество травмированных граждан. Мануковский связывает увеличение количества травм с тем, что люди чаще отдыхали на местных склонах, а не заграницей.

По его словам, отделение урологии было перепрофилировано под травматологический больных. Прием пациентов урологами практически не осуществляется, преимущество отдано пациентам, которые получили травму, катаясь на санках или лыжах. Мануковский отмечает, что раньше количество прооперированных пациентов в неделю составляло примерно 25 человек. За зимний период это число увеличилось в двое. Иногда, в неделю делают до 100 операций.