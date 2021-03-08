В центре "Вектор" приступили к разработке вакцины от птичьего гриппа

О начале разработки вакцины от птичьего гриппа H5N8 ученые центра «Вектор» рассказали главу правительства РФ Михаилу Мишустину во время его визита на предприятие.

По информации, которая была предоставлена заведующим отдела зоонозных инфекций и гриппа А.Рыжиковым, существует реальная угроза пандемии птичьего гриппа. Вирус субтипа H5N8 способен к межвидовому переходу от птиц к людям. Летальность птиц при этом составляет 100%. Что касается людей, смертность при заражении птичьим гриппом составляет 50%.

Впервые инфицирование человека птичьим гриппом была лабораторно подтверждено сотрудниками «Вектора» в 2021 году. Приоритет центра в открытии был подтвержден ВОЗ.