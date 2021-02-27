Александр Беглов напомнил о намерении перейти на электронные медкарты

В ходе рабочего объезда Александр Беглов, глава Петербурга, посетил поликлинику №117. Во время проверки пункта вакцинации губернатор напомнил о необходимости перехода на электронные медицинские карты.

Градоначальник поручил поликлинике отказаться от карт в бумажном формате и полностью перейти на электронный.

«Надо делать электронную медицинскую карту, как мы договаривались», — отметил Александр Беглов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о посещении губернатором города поликлиники №117 в Выборгском районе с целью проверить работоспособность пункта вакцинации горожан от вируса COVID-19.