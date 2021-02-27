В субботу открыли церемонию закладки нового корпуса больницы Святого Георгия

В Петербурге построят новый корпус для больницы Святого Великомученика Георгия. Лечебно-диагностический корпус должен быть готов к концу 2021 года. Об этом сообщается в пресс-службе Смольного.

Корпус рассчитан на 305 коек. Внутри будут располагаться хирургическое и неврологическое отделение, а также реанимация и лаборатория. В новом корпусе смогут получить лечения пациенты с болезнями органов дыхания, а также с диабетом и проблемами сердечно-сосудистой системы.

До конца текущего года администрация Северной столицы планирует построить еще 9 больниц, санаторий и поликлиник. На реализацию задуманного плана выделят бюджетные средства.