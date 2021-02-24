В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться стритфудом

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с 1 января текущего года все предприятия общепита обязаны иметь документы, которые подтверждают безопасность продаваемой продукции.

Чтобы избежать отравления, необходимо приобретать еду в проверенных местах. Важно следить за тем, чтобы в кафе была одноразовая посуда, а еду готовили прямо перед подачей. Сотрудниками предприятия должны соблюдаться правила гигиены.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что не стоить доверять заведению, если в мясе содержится слишком много специй – такой способ обработки сотрудники могут использовать для того, чтобы замаскировать неприятный запах просроченного мяса.