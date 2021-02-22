В «красной» зоне Покровской больницы трудятся четверо призывников

В Петербурге малый процент призывников выбирает альтернативную службу. Среди таких ребят в Покровской больнице сейчас работают четыре призывника. Срок службы увеличен по сравнению с обычным прохождением службы в армии и составляет 1 год и 9 месяцев.

Молодые люди трудятся в «красной» зоне больницы на протяжении 11 месяцев. Такой формат прохождения службы помогает им работать и учиться одновременно. Кроме того, они получают зарплату за труд и могут ходить в отпуск. Трудятся призывники на должности санитара.

Известно, что первый такой санитар появился в больнице в 2010 году. С того момента альтернативную гражданскую службу в стенах больницы прошли 35 солдат.