В Петербурге планируют принимать жителей других регионов, нуждающихся в реабилитации после «ковида»

Больницы Петербурга готовятся к приему пациентов из регионов России, которым нужна реабилитация после перенесенной инфекции вируса COVID-19. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

Для развития оздоровительного и медицинского туризма в Петербурге уже создан первый онлайн-бизнес курс для помощи санаториям и клиникам.

«Наш город — единственный в северных широтах, кто обладает таким крупным оздоровительным кластером … на лечение будут приезжать из других регионов России, а после открытия границ и из других стран», — подметил губернатор города Александр Беглов.

После открытия границ между многими странами Петербург сможет принимать на реабилитацию иностранных граждан.