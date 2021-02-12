В 2020 году петербуржцы часто обращались к психологам с тревожными расстройствами и депрессией

В НМИЦ психиатрии и неврологии им В.М. Бехтерева называет цифры, отражающие рост обращений петербуржцев в период пандемии коронавируса. Согласно статистике за 2020 год, в Институт мозга человека горожане обращались на 30% чаще, чем годом ранее.

«У нас такие же показатели, примерно на 30% увеличилось количество госпитализированных и обращающихся больных с тревожным состоянием. Если речь идет о необходимости психологической, а не психиатрической помощи, то здесь цифры еще выше», — сообщает Татьяна Караваева, руководитель Института.

Кроме того, о повышении количества обращений сообщают и в петербургском психотерапевтическом центре. Они заявляют о 15% при том, что учреждение не работало полтора месяца в самом начале пандемии короновируса в России.