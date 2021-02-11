Молодые семьи в Петербурге смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

В Санкт-Петербурге в 2021 году «Центр планирования семьи и репродукции» снова начнет бесплатно проверять репродуктивное здоровье молодым семьям по «Сертификату молодоженов».

В комитете по здравоохранению сообщили, что женщины смогут получить бесплатную консультацию генетика, акушера-гинеколога, пройти УЗИ малого таза, а также сдать анализ на определение группы крови и пройти ПЦР-диагностику на хламидии, трихомонады, микоплазмы и другие.

Мужчины смогут сдать спермограмму, тест на определение наличия антиспермалных тел, а также бесплатно записаться на прием к урологу-андрологу.

Для того, чтоб молодожены смогли получить сертификат, необходимо будет прийти в регистратуру в Центр планирования семьи и предоставить копию свидетельства о заключении брака, а также паспорт с пропиской в Северной столице.