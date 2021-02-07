В донорскую субботу петербуржцы помогли 175 литрами крови

Петербуржцы помогли городской станции переливания крови. В донорскую субботу было собрано 175 литров крови. В субботней акции участвовало около 400 доноров. Об этом сообщает СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови».

Горожане утверждают, что им пришлось простоять в очередях, однако отмечают, что работа была слаженной и организованной.

«Потоки людей разделены, персонал приветливый, заботливый, благоприятное впечатление, спасибо вам за вашу работу!» — утверждают участники акции.

Кроме того, в Петербурге появилась база доноров антиковидной плазмы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о волонтерах «Единой России», передавших Александровской больнице две тонны питьевой воды.