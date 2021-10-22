В Александровской больнице модернизируют кислородную станцию

В скором времени начнется переоборудование кислородной станции Александровской больницы. Стационар дооснастят двумя газификаторами по 10 тонн. Его введут в эксплуатацию в начале следующего года. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, ни один пациент Александровской больницы не испытывает дефицит кислорода.

«Проблем с поставками кислорода в Петербурге нет», — отметили в комздраве.

В настоящее время стационар потребляет свыше четырех тонн кислорода в день. При необходимости используют кислородные концентраторы — аппараты, получающие кислород из воздуха.