Специалист рассказала, как решить проблему с давлением без лекарств

Кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова Мария Бояринова заявила, что можно решить проблемы с давлением без использования медикаментов.

Одной из проблем специалист выделила лишний вес, потому что при нем изменяется работа эндокринной и нервной систем, вследствие чего повышается давление. Кроме того, ожирение может негативно повлиять на уровень холестерина и сахара в крови. Врач рекомендует снизить калорийность пищи и соблюдать водный баланс.

Следующим фактором проблем с давлением Бояринова выделила употребление соли. Она завила, что ее можно поменять на другие специи такие, как чеснок, куркума и кардамон. К тому же врач советует отказаться от маринованных продуктов, копченной рыбы, а также колбасы и капусты.