Спасатели напомнили петербуржцам об обильном питье во время жары

По данным синоптиков, во вторник, 6 июля, в Санкт-Петербурге снова ожидается аномальная жара. Температура воздуха поднимется до +32 градусов. В связи с этим, в ГУ МЧС России по региону и Ленинградской области заявили, что в такую погоду необходимо соблюдать питьевой режим.

В ведомстве также подчеркнули, что само «обильное питье» подразумевает потребление такого объема жидкости, которое восполнит его дефицит примерно на 150%. То есть примерно в день человеку необходимо потреблять около 2 литров жидкости, включая супы, кофе, рисовый или вишневый отвары, хлебный квас, а также чай, но желательно охлажденный.

Также спасатели посоветовали петербуржцам пить, даже когда нет чувства жажды, особенно это касается пожилых людей. Однако избыточное потребление может привести к тяжелым последствиям таким, как тяжелая гипонатриемия, или даже инсульт и летальный исход.