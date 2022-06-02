В России хотят создать площадку для обмена данными о дефиците лекарств

Власти и фармкомпании могут объединить на площадке, где представители индустрии смогут обсуждать проблемы дефицита лекарств. Идею создания такого ресурса озвучил генеральный директор ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава России Виталий Омельяновский.

Просроченные лекарства петербуржцев призвали не выбрасывать. Не из-за возможности их применения, а из-за вреда для окружающей среды. Как пишет Neva.Today, содержащиеся в лекарственных средствах вещества не растворяются, поэтому их очень важно сдавать на утилизацию.

Виталий Омельяновский подчеркнул, что в настоящее время информация о дефиците отдельных лекарств предназначена для служебного использования. Однако оперативное информирование российских производителей о том, где намечается дефицит, поможет подготовить рынок. Об этом пишет ТАСС.