У юных петербуржцев стало больше психических и хронических заболеваний

В Петербурге увеличилось число психических заболеваний у детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в эфире телеканала «78». По её словам на ситуацию повлияла пандемия коронавируса. Жизнь в четырех стенах увеличила уровень напряжения и насилия в семьях. Соответствующие тенденции фиксировали правоохранительные органы, а все службы перешли в режим мобилизации. Также пришлось перестраивать на дистанционный характер образование.

Выросло и число хронических заболеваний у детей. На психоэмоциональном состоянии и качестве жизни маленьких петербуржцев сказалась потеря взрослыми источников дохода. Анна Митянина отметила, что хотелось бы, чтобы психологический фон у детей быстрее восстановился.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Анна Митянина назвала интернет главной проблемой молодежи.